龍吟虎嘯：俄叛亂易平九大原因

瓦格納軍團領袖普里高津發動的兵變36小時就「談判」平息，這是俄羅斯的大幸。這場兵變像是鬧劇，也像兒戲，其發生和平息皆令人驚訝。

其原因：一是這不是一場有預謀、有準備的兵變，似乎很偶然、很隨意。二是兵變的目標不是推翻普京政府，而是針對普京身邊的哼哈二將——國防部部長、總參謀長，看上去很像「清君側」，但目標不是逼宮和倒君。三是僱傭兵瓦格納軍團再能打、再厲害，也不過兩、三萬人馬，和政府軍力量懸殊，造反全無勝算，普里高津再囂張，自喻戰神，也深知這點。四是瓦格納軍團的僱傭兵性質及誰給它「出糧餉」，決定了它不可能時間稍長地堅持打內戰，普里高津沒有理據、能力和財力指揮僱傭兵長期打內戰。

五是俄羅斯正在和烏克蘭打仗，俄羅斯人民不會支持瓦格納打內戰，普里高津此舉是在幫助國家之敵毀害國家、殘害俄羅斯人民，不得人心，天理不容。六是兵變的突然性、無準備狀況顯示，普里高津和他的周圍將領們似乎是在一個酒精發作的場合，受到甚麼「負面消息、仇恨消息」的刺激，發酒瘋般地作出決定，發動了這場他後來聲稱的「武裝遊行」。

七是普京總統及時、果斷、強硬地處理兵變，把其定性為叛國、叛亂行為，要堅決鎮壓，號召俄羅斯人民團結起來，粉碎叛亂，保衞國家；普京的全國講話，亮明了政府態度、激勵了軍心、穩定了民心、震懾了叛軍和一切乘機作亂勢力。八是普里高津還算聰明，「酒醒」後認清形勢，權衡利弊，作出理性選擇，普京在硬的同時，也放出軟的一手，只要普里高津識做，迷途知返，普京就放他一馬。

九是普里高津特別好彩，認識白羅斯總統盧卡申科這樣一個和他與普京都有交情的「鐵哥們」，為他斡旋說項，提供避難所，要是沒有這麼個人，這麼大、這麼嚴重的事肯定不會在36小時之內能夠順利解決。