政情：平安三寶 江玉歡關注電子化服務

銀髮族日益增加，再過幾年香港就進入世界衞生組織界定嘅「超老齡社會」。議員江玉歡尋日喺立法會提出質詢，冀政府交代《維持生命治療的預作決定條例草案》相關嘅立法建議嘅進度、詳細時間表，以及政府有否計劃將已簽署嘅「平安三寶」文件以電子化方式或設立中央儲存庫妥善儲存。

擬放寬持久授權書規定 所謂「平安三寶」，係指持久授權書、預設醫療指示以及遺囑。勞工及福利局局長孫玉菡話會落實法律改革委員會建議，放寬持久授權書訂立規定，落實淺白語言以及較便利形式撰寫持久授權書表格；而預設醫療指示目標為尊重病人選擇，政府現正草擬維持生命治療嘅預作決定條例草案，目標喺2023年內提交條例草案，政府將不時檢視同探討提供電子服務嘅可能性。

議員謝偉俊指預設醫療指示嘅訂立數量喺5年來逐漸下降，又關注會否增加電子註冊制度，醫務衞生局副局長李夏茵回覆指，相關條例於今年5月12日已討論立法框架，希望在年內推動條例立法，提到電子方式方面，希望方便市民嘅同時，亦確保慎入易出，而且安排唔會涉及中央電子系統。