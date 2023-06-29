政情：ESG擬納中學課題 葉劉斥教局眼高手低

葉劉淑儀

同「可持續發展」互為表裏嘅ESG(環境保護、社會責任及管治)概念，近年被視為企業發展嘅重要指標，但能否成為教育主張，社會上則未有共識。譬如尋日嘅立法會大會，有議員質詢政府會否將ESG理念納入中、小學及幼稚園課程，但隨即有意見反對，指ESG太複雜不宜向學生灌輸，否則係「眼高手低」。政府回應重申，當局唔係要求學生喺中學時期掌握所有ESG概念。

質疑太複雜 學生不宜修習 教育界議員朱國強話有同工向佢反映，喺推行ESG教育嘅過程中，中小學皆面對挑戰，包括教育資源分配、課程設計同教師培訓等等，要求政府交代推廣ESG教育嘅具體政策與措施，例如會否將ESG理念納入中小學同幼稚園課程、開展相關嘅教師培訓等。

教育局副局長施俊輝回覆話，現時小學常識科有教導學生保護環境同節省資源，中學同樣有生物科、地理科、公民發展科亦有將ESG理念納入課程中，又承諾教育局會不斷檢示課程趨勢，令課程與時並進切合學生需要。

身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀就對學校設ESG課程不以為然，直言ESG教育係針對企業同金融界，而非中學生，認為教育局喺中學推行ESG教育係「概念上出問題」，事關ESG太複雜，形容學校教授相關課程係「眼高手低」，只會令學生同老師混淆。

佢反問教育局官員，話佢哋「應該讀過書」，要求佢哋了解概念先放進課程。施俊輝回應話政府並非要求學生喺中學時期掌握所有ESG概念，而課程文件亦非加入ESG概念，只係不同學科中有可持續發展目標嘅教育咁啫。

議員倡完善資歷架構認證 另外，議員管浩鳴指現時有關ESG嘅合資格課程，大多以專業協會舉辦，並以在職進修或短期課程為主，況且唔少課程未同資歷架構認證掛鈎，問政府會否投入更多資源培育本地不同職級嘅ESG人才，完善本地ESG課程嘅資歷架構認證，開設更多相關嘅專業學位課程。施俊輝就話不同辦學機構或院校，如欲得到資歷架構認可，需通過香港學術及職業資歷評審局嘅評審工作，但喺基礎教育階段有課程大綱可以畀學校參考咁話。

朱國強 施俊輝 政府重申，當局唔係要求學生喺中學時期掌握所有ESG概念。