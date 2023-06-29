觀塘冚工廈毒窟 11男2女被捕

【本報訊】觀塘區執法人員早前根據線報及經過調查後，於本周二突擊搜查興業街一個工廈單位，檢獲約23克懷疑可卡因、約40克懷疑海洛英、一批懷疑毒品吸食工具及約4,600元現金，毒品市值共約5.6萬元。行動中，一名姓梁（49歲）男子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；另外10男2女（38至60歲），則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕，他們均已被扣查。

此外，為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」以打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源，黃大仙區執法人員，於本周二晚上約9時進行反毒品行動，突擊搜查新蒲崗衍慶街一住宅單位。

新蒲崗青衣兩男涉毒被拘 人員期間在單位外發現一名男子形迹可疑，遂上前截查，其後在單位內檢獲約27克懷疑海洛英，市值約2.2萬元。人員遂以涉嫌販毒，拘捕該名姓鄧（69歲）男子，他已被扣留調查。

另外，青衣區執法人員於本周二晚上在區內展開反罪惡巡邏，期間巡至港鐵青衣站時，發現一名年約40歲男子神情閃縮，遂上前把他截停調查。人員在該名男子身上，搜出約5.6克懷疑氯胺酮 （K仔），市值約3,000元，該名男子涉嫌管有危險藥物被捕。據悉，被捕男子任職地盤工人。