收掣不及直撼工程車 私家車毀爛

【本報訊】本周二深夜11時許，一名姓陳（28歲）男子駕駛私家車，沿上水新田公路往元朗方向行駛，當駛至近新田交匯處時，司機懷疑收掣不及，私家車撞向前方一輛停在中線的工程車車尾。由於工程車車尾裝有風琴式防撞架，私家車得以減低撞擊力，惟車頭仍嚴重毀爛，車頭蓋被撞至摺起。執法人員接報到場，幸意外中無人受傷，至於意外經過及原因有待調查。

此外，昨日上午10時許，一輛煤氣公司電單車沿荃灣大窩口道行駛，當駛至葵盛圍對開，鐵騎士懷疑收掣不及，電單車與一輛的士相撞。姓梁（43歲）鐵騎士隨電單車翻側倒地，導致頸、手及膝部受傷；的士左邊車頭損毀，碎片四散，司機沒有受傷。消防及救護員接報趕至，把傷者抬上擔架床後，再由救護車送院治理。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。

青衣垃圾車翻側 傳出惡臭 另外，昨早8時許，一輛垃圾車沿青衣北岸公路往機場方向行駛，駛至担杆山交匯處時車輛疑失控翻側，有途經駕駛人士見狀報案。救援人員接報趕至，垃圾車上人士已自行爬出車外並無受傷，惟不少垃圾飛墮路面，發出陣陣惡臭，需人員清理善後。受事件影響，現場一度全線封閉，交通略為受阻。