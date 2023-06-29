10人屋內困獸械鬥 4男不敵頭破血流

有本報讀者提供「天眼」短片，顯示有至少6名惡煞，於兩周前闖入一個單位，當中有人分持棍及雨傘，向屋內4名大漢施襲，遇襲者無路可逃負隅頑抗，雙方互擸膠櫈摺櫈飛砸，期間有惡煞更「響朵」示威，困獸鬥維時兩分鐘後群煞離去。該讀者聲稱事發單位疑是旺角一毒品飯堂，惟執法部門指暫未接獲有關報案。

該「天眼」短片長約2分15秒，片段顯示日期為本月15日下午3時05分。影片甫開始，可見6名惡煞在單位內與4名男子爭執毆鬥。其中一名背向鏡頭的戴帽男子，與一名站在廁所門前的男子激烈反抗，惟戴帽男子被打至Cap帽飛脫，更被拉跌倒臥牆邊狀甚痛苦。而站在廁所門前的男子，則與群煞拳來腳往，雙方同樣以摺櫈和膠櫈相互揮舞飛砸，惡煞更推翻一張電動麻雀枱，他因寡不敵眾而退入廁內關門躲避。

疑是旺角毒品飯堂 同時，單位內另外兩名遇襲男子坐於櫈上，其中一人頭破血流伏在桌上；另一人則被兩名惡煞持傘兜頭猛扑致血流披面，蹲在雪櫃前不敢妄動。未幾，一名惡煞向被毆男子指罵稱，「第一次見面你話唔知我係邊個？我依家話畀你聽我叫家豪呀！」該惡煞隨即與同黨退至單位外。此時，躲入廁所的男子開門查看，並擬推開翻倒的電動麻雀枱步出惜未能成功，無奈只好站在原地與蹲在雪櫃旁的另一男子低聲交談。

其後，該名自稱「家豪」的惡煞，手持一支棍在門外喝罵，「靠你條垃圾喺度……嚇鬼？」他稍停頓一會後再喝罵，「話畀你聽呀！佢叫輝哥呀！唔係阿輝呀！知唔知呀？」、「阿輝哥叫我唔好搞你呀！」此時「家豪」怒火中燒，再次衝入單位內高呼：「打啊！你打啊！手都毆斷你。」繼而揮棍襲擊倒臥地上及坐於櫈上的兩名男子，影片至此結束。據提供影片的本報讀者指，他懷疑事發單位是毒品飯堂，位於旺角新填地街。執法部門昨日表示，暫未接獲有關報案。