今起落足9日雨 最高氣溫32℃

【本報訊】天文台昨日早上10時發出特別天氣提示，稱位於南海東北部的熱帶擾動組織仍較為鬆散。基於現時觀測資料，大氣環境不利該擾動進一步發展，並會維持為一個較弱系統。

後日或有雷暴 預料該擾動今日靠近廣東東部沿岸地區，與香港保持相當距離，或於海面上逐漸消散；天文台會繼續密切監測該擾動的動向。天文台預測未來9天仍然有雨，今日早上驟雨會較為頻密，另有6日天氣炎熱，最高氣溫達攝氏32度。

現時位於南海東北部的熱帶擾動，會在今日靠近廣東東部沿岸地區，並為該區帶來驟雨及雷暴。預料受廣闊低壓槽影響，本周末至下周初廣東沿岸天氣不穩定。而一股西南氣流，會在下周中至後期，為華南沿岸地區帶來炎熱及有驟雨的天氣。

根據9天天氣預報，未來9日均有雨，今日起一連3日炎熱，氣溫介乎攝氏27至32度，而今早驟雨較為頻密，本周六（7月1日）有雷暴；下周日至周二（7月2日至4日）大致多雲，期間雷雨仍然繼續，最高溫度至攝氏31度；隨後3天氣溫又復炎熱，且有兩日雷雨，最高氣溫達攝氏32度。