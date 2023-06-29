入侵TVB APP推播訊息 男生判社服

【本報訊】無綫電視（TVB）的無綫新聞流動應用程式去年5月初凌晨時分，短時間內推播一批奇怪訊息。疑涉案男子去年7月落網，被控一項刑事毀壞罪，在觀塘法院經審訊後裁定罪成，裁判官昨判刑指，被告行為會影響無綫的聲譽，對無綫而造成損失，其行為亦可能引致訊息混亂，但考慮到訊息內容引致恐慌機會不高，決定判被告履行200小時社會服務令。

20分鐘內推播約20訊息 涉案20歲被告薛俊希，是一名大學生。他被控於2022年5月3日，在香港，無合法辯解而摧毀或損壞，於電視廣播有限公司（無綫電視）的財產，即電腦，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會摧毀或損壞。辯方昨進一步求情時指，報告顯示被告有悔意，承認是因鹵莽犯案，又力陳事件是在無綫員工失誤後發生，希望法庭接納報告建議，判被告履行社會服務令。

去年5月3日凌晨，無綫新聞流動應用程式於約20分鐘內出現大約20個推播訊息，包括「yooooooo」、「testing」、「【直播中】李家超見記者」等，不少內容重複且有誤，並引起輿論關注。事後有兩人被捕，包括本案被告。據悉，被告在無綫新聞的應用程式內，曾按下由他人發出的連結，並以程式管理員身份，在程式內發放5則推送通知。案件編號：KTCC2051/2022