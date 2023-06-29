覆核爭取同性婚姻權益 岑子杰終極上訴

【本報訊】因泛民初選涉顛覆政權案正遭還押的民間人權陣線前召集人岑子杰，2018年入稟高院申請司法覆核，要求確認他與其同性伴侶在美國紐約結婚的法律效力。高院原訟庭及上訴庭先後駁回其覆核申請。岑不服判決早前提出終審上訴許可獲批，案件昨於終審法院開審，上訴一方爭議同性婚姻的核心權利，指本港不允許同性伴侶結婚，亦未能就法律上承認同性伴侶關係提供任何替代途徑，違反了《基本法》及《香港人權法案》。由於代表政府的律政司一方未完成陳詞，案件今續審。

要求確認同性伴侶民事結合 上訴人岑子杰，答辯人律政司司長。岑子杰昨在懲教人員押解下到庭。就上訴一方提出的爭議，終院首席法官張舉能反問，法庭是否有角色要求立法機關制訂符合婚姻義務的法例。上訴人代表律師指，他們只希望法庭宣布政府沒有提供替代途徑去承認同性伴侶關係，違反《香港人權法案》第14條，又或讓法庭建議政府提供替代途徑，去承認同性伴侶民事結合等關係。

律政司一方則指，《基本法》第37條清楚規定只能與異性結婚，基於「特別法優先」的原則，同性伴侶不能藉《基本法》或《人權法案》內其他概括或非具體條文，獲得同性結婚的權利。不過常任法官李義指出，上訴一方清晰表達他們只是爭取在法律上提供替代途徑，承認同性婚姻的核心權利，質疑「特別法優先」的原則，不能適用於回應所有爭議。案件編號：FACV 14/2022