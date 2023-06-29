涉與14歲女童肛交性交 教師消防准保

【本報訊】年約14歲女童透過交友程式認識數名本地男子，並疑與他們分別性交及肛交。6名疑涉案男子其後被捕，被控「與年齡在16歲以下女童非法性交」及「與21歲以下女童作出肛交」等罪。案件早前經裁判法院提訊後，押後至8月16日再訊，6名被告均須還押。其中兩名分別任教師及消防員的被告，昨往高院申請保釋，高院法官張慧玲最終准二人保釋外出。

是次申請保釋的被告分別是譚兆竣（25歲，教師）及曹杰庭（28歲，消防員）。譚准以現金2.5萬元保釋及由其母親以現金2.5萬元作人事擔保，曹則獲准以現金15萬元保釋，及由其兄長以現金5萬元作人事擔保。兩人均不得離港、須交出旅遊證件、居於所報稱地址、每天須到警署報到，以及不得直接或間接接觸控方證人。

譚兆竣被控於2023年5月3日，在青山公路悅品酒店荃灣一房間與14歲的女童Ｘ非法性交。曹杰庭則被控於5月29日，在葵涌旭逸酒店荃灣一房間與Ｘ非法性交。曹另被控於2023年5月29日，在旭逸酒店荃灣一房間與Ｘ作出肛交。案件編號：HCCP 438/2023