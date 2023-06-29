保良局虐嬰案 女職員判囚5個月4周

【本報訊】位於銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心，早前先後有3名女照顧員，被指不恰當對待合共6名幼童而被捕。涉案3人事後均被控襲擊兒童罪，其中一名涉及虐待3名年約兩歲幼童的照顧員，本月中在東區裁判法院承認4項襲擊兒童罪，昨被主任裁判官徐綺薇判囚5個月4星期。裁判官指照顧幼兒應要有耐性及愛心，但被告並非如親友所指，具有愛心及愛錫幼童，否則不會作出如斯暴力的行為，且事件非偶一為之，故法庭需要保護兒童免受傷害，對被告判監以懲。

33歲女被告周德元，原被控5項控罪，控罪指她於2022年9月1日至9月14日，在香港銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，分別對25個月大男童Ａ、26個月大女童Ｂ、19個月大女童Ｃ及23個月大男童Ｄ，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊他們。不過就襲擊女童Ｃ的控罪，獲控方不提證供起訴。

11次將幼嬰推倒地墊 辯方呈上16封被告親友的求情信，力陳被告愛錫小朋友及有耐性，但裁判官不表認同，因與涉案片段被告對待幼兒的行為不符。裁判官又稱兒童應要快樂及健康成長，但諷刺地被告卻違反了保護兒童的責任。

案情指社署於2022年9月16日抽樣檢查涉案院舍的閉路電視片段，發現3天前的下午，Ｂ正在3樓遊玩區玩耍時，被告11次用力推Ｂ致其倒在地墊上。保良局遂於同月20日報案，被告同日被捕。保良局等反覆檢視閉路電視片段後，發現被告涉及另外兩宗發生在遊玩區的襲擊事件，涉及Ａ及Ｄ。其中在2022年9月1日早上，被告兩度將看似為玩具的物件，推向Ａ的嘴內。被告另於9月13日傍晚兩度用力推倒Ｄ在地墊上，並用力抬起Ｄ的腿及拉向自己，再把Ｄ翻倒墊上。翌晚，被告又再把Ｄ推倒在地墊，更用腿掃開Ｄ，令Ｄ向前跌在墊上。

據悉另外兩名同樣被指在該院舍虐兒的女職員，其中一人早前承認兩項虐兒罪判囚6星期，另一人則獲撤銷控罪。案件編號：ESCC 2240/2022