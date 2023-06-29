兩幼女誤食大麻糖 25歲父申保釋遭拒

涉藏毒忽略照顧 8‧23再訊 育有兩名年幼女兒的父親，近日疑將一批「大麻糖」放置於住所內，導致他兩名分別兩歲及4歲的女兒誤服不適，並於周日「嘔白泡」昏迷送院。涉事父親事後被捕，分別被控對所看管兒童或少年人虐待或忽略及藏毒等3罪，昨日解往屯門裁判法院應訊。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至8月23日再訊，以等候進一步調查，檢驗相關毒品及索取兩名女童的醫療報告。辯方替被告申請保釋，但遭裁判官拒絕，被告還押看管。

代號C.K.W.的被告（25歲，建築工人）被控共3項控罪。首兩項控罪指被告於2023年6月25日，在天水圍一單位內，身為超過16歲而對4歲女童Ｘ及兩歲女童Ｙ，負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該兩名女童，其方式相當可能導致兩人受到不必要的健康損害；被告另被控於同日在香港管有危險藥物，即9粒大麻糖果。

小妹妹情況一度嚴重 據悉，案發當日被告的阿姨在案發單位內，女童Ｘ拿出一罐糖果叫該阿姨打開，兩名女童在服食糖果後不適，被送往屯門醫院，經檢驗下發現糖果內有大麻成分，被告事後被捕。兩名女童一度情況嚴重，現時轉為穩定。被告阿姨（48歲）事後亦曾被捕，及後獲准保釋候查，須於7月下旬向執法部門報到。

可正常傾偈肯食飯 至於兩名女童的母親，周二（27日）在社交網站發文，指出女兒已甦醒，但仍須在深切治療部留醫，形容女兒「雖然都係冇咩精神同比較遲鈍，但係會叫媽咪，會正常傾偈，同埋肯食飯」。該母親又表示「多謝大家集氣，我哋會加油！」案件編號：TMCC 1413/2023