擴展人才訪港便利 首季逾二千人受惠

【本報訊】港府去年6月推出「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」，提供入境便利予參與指定短期活動的非本地人才，有關計劃今年2月進一步擴展其涵蓋範圍，議員吳永嘉提出書面質詢，關注推行的情況。保安局回覆稱，截至今年第一季，先導計劃已便利2,292名非本地人才，以訪客身份來港參與各項短期盛事及活動，例如香港國際七人欖球賽、香港國際棒球公開賽2023暨《鳳凰盃2023》香港國際女子棒球錦標賽，以及維也納愛樂樂團表演等。他們平均留港5日參與活動。

平均留5日參與活動 在先導計劃下，已獲政府相關決策局/部門認可的機構，可向界別內相關的非本地人才發出邀請信，獲邀人士可以訪客身份來港參與指定短期活動，而毋須向入境處申請工作簽證/進入許可。他們每次來港可以在不超過14日期間，參與指定短期活動。

保安局指，截至今年第一季，先導計劃已惠及2,292名非本地人才，當中以體育界佔最多，有1,790人；高等教育及文化藝術亦分別有215人及193人。他們留港期間絕大部分參與一個指定短期活動，只有少數人參與多於一個活動。

當局又稱，政府會繼續留意先導計劃的實施情況和相關部門及業界的意見，適時檢討先導計劃的涵蓋範圍（包括認可機構的數目），以及參與指定短期活動的期限，以確保計劃能夠持續有效地達致相關政策目標。政府亦會在先導計劃兩年期完結前全面檢討有關實施情況，並考慮是否將先導計劃恒常化。