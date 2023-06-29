騙案不斷 促修例即停被盜用戶口

林新強

【本報訊】本港今年首季錄得8,886宗詐騙案，較去年同期上升六成半，佔總體罪案超四成。

佔首季整體罪案逾四成 法律界議員林新強昨在立法會提出，並要求政府提供過去一年4大銀行騙款50萬元以上的騙案數量，認為連數據都沒有則不能精準打擊，又建議修改現有法例，令銀行能夠積極配合政府執法，即時停止騙徒使用戶口。

當局回應並不是沒有數據，而是現行機制不單止識別詐騙還有不尋常活動等，以能夠更加全面地監測，亦指已不斷強化措施，包括推出資訊共享平台以及跨部門合作，執法部門推出防騙app，幫助市民識別詐騙，反詐騙協調中心為市民提供即時資訊，24小時熱線和電子報案中心方便市民報案，不單止防範本地騙案，還要進行跨地域合作。當局強調詐騙是一個全球問題，香港目前的狀況和其他國家差不多。

議員譚岳衡指打擊騙案難度很大，騙徒作案不一定在香港，並且有組織有技術，認為當局應從預防着手，例如通過技術封鎖讓其接觸不到市民並加強市民教育。

當局稱所有零售銀行需在9月底前採用一致協調方式建立實時的詐騙監察系統。教育方面則會不斷通過電台、網站等更新宣傳。