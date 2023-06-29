假難民禍港不停 搵快錢罪案飆升

議員促徹底打擊 加強巡邏增阻嚇性 隨着香港全面通關，議員馬逢國提出書面質詢，指多類「搵快錢」罪案近月有所增加，又引述指部分犯案者為非港人，關注當局會如何打擊。保安局回覆指，隨着社會復常，今年首5個月多種罪行的宗數比去年同期錄得升幅，當中8種具有較多「搵快錢」特徵的罪案，包括店舖盜竊、扒竊、雜項盜竊等，涉案被捕人士共3,375人，當中108人為持「行街紙」的非華裔人士。另有議員認為港府應徹底打擊假難民問題，以免香港治安繼續受影響。

局方稱，為監察「搵快錢」罪案，執法部門在統計上將8種具有較多「搵快錢」特徵的罪案作為指標，包括店舖盜竊、扒竊、雜項盜竊、搶掠、街頭劫案、的士劫案、扑頭劫案和街頭騙案。

扒竊案4個月多逾倍 數字上可見，多類罪案今年首5個月期間均有升勢，如店舖盜竊在5月有790宗，比1月605宗升約31%；扒竊5月有54宗，比1月21宗多1.6倍；雜項盜竊5月有1,136宗，比1月835宗升36%；搶掠5月12宗，比1月7宗多71%；街頭劫案、街頭騙案及爆竊亦有升勢。

被捕人士方面，今年首5個月涉上述8類罪案而被捕有3,375人，假難民佔108人，最多假難民涉店舖盜竊被捕，共有72人，雜項盜竊亦有24人。被問到有否措施加強保障遊客安全及打擊上述搵快錢罪行，保安局指，執法部門5月推出一站式「安全城市‧香港」網站，向市民提供包括預防盜竊的各類型防罪資訊，亦設「遊客小貼士」提供防罪訊息。

有數位議員昨日與當局會面，反映市民憂慮。議員葛珮帆指濫用免遣返聲請人士有可能加入黑社會、作奸犯科，如不徹底打擊，香港治安仍會受影響，同時律政司也應研究法例上可以修改的地方。議員陳克勤表示，有很多市民反映治安沒有過往好，因此建議執法部門要做更多巡邏，將後勤人員調配往前線，才能對犯罪者有阻嚇性。

33越籍假難民遭遣返 此外，入境事務處昨執行遣送行動，將33名越南籍非法入境者遣返越南。該批人士包括15男18女，涉及32名曾在港提出免遣返聲請但不獲確立人士，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄。入境處會繼續加快遣送程序，採取一切合適措施，將非法入境者及逾期逗留人士盡快遣離香港。