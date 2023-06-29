涉發煽動訊息 六旬商人不准保釋

【本報訊】一名男子被指於去年起，持續在社交平台發布內容，包括煽動推翻中央政權、煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨、宣揚「台獨」、「港獨」主義及侮辱國旗和國歌。他被落案控以一項煽動罪，案件昨於西九龍法院提訊。被告暫毋須答辯，法庭將案押後至7月26日再訊，期間被告須還押。

被告被控於2022年12月28日至2023年6月26日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook 發布、提供及/或持續提供陳述、相片及/或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件編號：WKCC 2786/2023