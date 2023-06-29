初選「鬥黃」 彭卓棋認涉虛假陳述

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。案件被告之一、獲准保釋的前南區區議員彭卓棋繼續自辯，他指國安法生效後，他就撕毀政綱，避免違法，坦言自覺「好安全」。

彭重申自己「唔係咁黃」，選舉論壇上的說話不是他所深信，但為贏初選所以「鬥黃」。他強調「唔係想呃人」，但同意涉及虛假陳述。

撕毀政綱 自覺「好安全」 彭卓棋指供稱《港區國安法》生效後，他與團隊開會，之後便決定放棄政綱。他不但叫民主動力職員移除有關政綱，更把競選單張撕開兩半，政綱部分撕去，只保留印有自己照片的部分。彭卓棋認為自己基本上已「做盡咗」避免違法，當時以為自己「好安全」，故沒有以其他方式，例如發聲明告知公眾他改變了立場。

彭續指，雖說無政綱，但他依然想贏，因此之後印製了題為「請柬」的單張，叫選民投票給他。彭承認，單張上印有「對抗極權 背水之戰」字眼，但強調這不過是選舉口號。

庭上展示2020年7月10日刊登在BBC News中文網站，報道引述彭說，由於國安法含糊不清，「他（彭）自己也在文宣物品上有所改動，相信選民會了解候選人的做法。」彭坦承初選期間「鬥黃」是錯誤的選舉策略，形容這是「自傲的代價」，自言如果知道初選計劃，是要迫使特首下台或疑牽涉顛覆政權，他不會支持計劃。案件編號：HCCC 69/2022