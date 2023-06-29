紙盒回收商喵坊 終覓得新廠房

「Mil Mill 喵坊」指在港覓得合適用地重置紙包盒回收廠房。

【本報訊】紙包盒回收服務有望延續！全港唯一紙包盒回收廠「Mil Mill 喵坊」，其元朗廠房用地不獲科技園續約。喵坊昨於社交平台表示，終在港覓得合適廠房重置，亦獲科技園延租約至9月30日，希望做到新舊廠房服務無縫銜接。

獲科技園延租至9月底 喵坊負責人葉文琪向本報稱，新用地為私人土地，暫未能透露位置。新廠房面積更大，未來數月會陸續推出新的回收服務及產品，亦會與多間學校、機構等合作，為香港進一步減廢。

葉又說，不清楚環境保護署轄下「綠在區區」回收點的紙包盒收集去向，未來會專注業務。該公司社交平台又慨嘆，找尋廠房的過程「尋尋覓覓，患得患失」，幾經艱辛才找到合適地方，而搬廠工程浩大，重置既耗心力，也耗資源。

環保署早前表示，今年第一季公開招標紙包飲品盒回收處理服務合約，聘請承辦商於7月1日起承接「綠在區區」所收集的紙包盒一年。環保署昨稱正評審有關服務合約的報價書，預計短期內公布結果。

環境及生態局早前亦公布，將把紙包飲品盒與塑膠飲料容器一起納入正籌備推展的生產者責任計劃，要求飲品供應商日後負起收集和回收的環保責任，計劃今年內向立法會提交條例草案。