劏房濫收水電費 議員倡罰款加辣

【本報訊】劏房戶不時被濫收水電費，雖早前已修例立法禁止，惟成效不彰。為打擊濫收劏房水費，政府建議提高濫收水費的罰則，將罰則改為兩級制。議員江玉歡表示曾經接觸劏房租戶，大部分人都指濫收水電費情況嚴重；她建議提高罰則以增加阻嚇作用，例如首次被定罪的罰款可增至2.5萬元，再犯者則罰5萬元。

江玉歡續稱，除修訂水務條例外，當局可研究現行租管的劏房相關條例，執法會否不夠嚴格。有法例賦權差餉物業估價署，要求業主及租客交報表，列明各自所交的水電費、攤分方法等，屆時租客不用出庭，報表已可當作呈堂證供。

租客不願實名舉報 另外，打擊濫收水費新例下，修訂逾兩年的92宗懷疑濫收水費的投訴中，僅8宗檢控及定罪，涉案人士被罰款1,000至5,000元不等。社區組織協會社區組織幹事胡加沂稱，在全港約13萬劏房戶中，投訴數字很低，8宗被檢控及定罪數字也是非常少。由於水務署的投訴程序需實名舉報，或令業主及租客對簿公堂，也是租客不願投訴的原因。

另外，政府建議加強水務監督的執法權力，並希望修訂《水務設施條例》，賦予水務署可在執行職務期間，要求業主和其代理人等提交如租約、收據、水費繳款單等權力。胡坦言當局修例的原意是好，惟由於這部分修例亦適用於租客，認為有租客會擔心若投訴後不提供資料會被罰，故不敢投訴。