古蹟政策太保守 重門深鎖 阻拓旅遊

130歷史建築未開放 議員促設機制鬆綁 本港有1,444幢已獲古物諮詢委員會評級的歷史建築，是寶貴的旅遊資源，但現時不少政府擁有的古蹟未被善用，部分更被圍封。旅遊界議員姚柏良認為當局應善用古蹟發展旅遊，要求設立機制與業界商討，同時做好網上宣傳等。

姚柏良昨在立法會質詢政府時，以位於高街的舊精神病院立面為例，指該古蹟屬於早期巴洛克式地標建築，寬闊的拱形遊廊和下方的粗琢花崗石塊極具特色，是遊客及本地居民打卡、影婚紗的地方，但就被鎖上，詢問當局會否建立機制，與旅遊業界商討如何開發法定古蹟的建築，發掘更多旅遊景點。

發展局局長甯漢豪承認政府有時會傾向保守，因擔心開放人流增加，可能會影響古蹟的保留，但強調樂意與旅遊界溝通。她解釋，現時340多項歷史建築中，超過200項已開放，未開放的有130多個，當中100個正使用中，30個是未有使用，願意與業界溝通如何開放該130多項的歷史建築。

官網介紹文物「捉鹿唔識脫角」 議員馬逢國指當局有網站介紹歷史文物，但就「捉到鹿唔識脫角」，部分只有文字資料，甚至只有英文，建議應增加圖片，放網上讓人了解；另無論建築物是否開放，都應在建築物外設立資料牌讓市民了解。另一議員劉智鵬亦反映「文化」二字多次出現於展覽中，但「歷史」二字則甚少在宣傳上介紹。

甯解釋指當局希望多處利用多媒體做到網上遊歷，並已陸續進行工作中，包括港大附近的建築群等，又承認對海外宣傳好有幫助，而所有歷史建築法定古蹟外都已完成資料牌的設置，其他建築則完成了50多項。她強調政府需保有私人產權，同時平衡文物保育，會繼續鼓勵私人擁有者開放參觀或提供圖片，當業權人向政府申請金錢資助維修，或重建時希望放寬地積比或高度限制時，政府會施加開放參觀等要求，例如近期的中電鐘樓，強調政府把握契機在適當時候加要求。

下月擬推旅遊路線設計比賽 文化體育及旅遊局副局長劉震則補充，當局積極考慮在7月推出旅遊路線設計比賽，鼓勵業界開闢深度旅遊路線，當中包括文化古蹟及具國家歷史元素的精品旅遊路線，可能會有紅色之旅、文化古蹟之旅，亦涵蓋綠色生態之旅、流行文化之旅等唔同題材。