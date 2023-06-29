改革校董會私人草案 中大被促繳70萬開支

【本報訊】3名身兼中文大學校董的議員包括張宇人、鄧家彪和劉國勳提出的中文大學私人草案，昨於立法會首讀。3人已去信中大要求支付約70萬元的草案開支，指有關費用為刊憲和登廣告費用，解釋稱用私人草案方式改革校董會，是因做法「有效率」，又期望條例可以最快11月進行三讀。

屬刊憲及廣告費 草案昨首讀 現時《私人條例草案條例》發起人，須就每個修訂向庫務署繳交33,500元。不過草案發起人可用有助政府措施施行等理由，向政務司司長申請豁免費用。在議員提出私人草案之後，亦要在憲報連續兩期刊登有關法案的內容，並本港中英文報章各刊登廣告兩次。

張宇人透露，他們已經向政務司司長申請豁免費用，而要求中大代繳70萬元，則為刊憲和登廣告的費用。他解釋，刊憲費用約6,000元一頁，而條例草案有57頁，進行一次刊憲需要約30萬港元，而法例要求他們需要在憲報連續兩期刊登有關法案的內容，連同廣告費的開支所以需要約70萬港元。他重申有關草案非個人草案，而是為重組中大架構，故要求中大支付相關費用。

張宇人不認為校方會採主動 至於有傳該私人條例草案是政府的意思，張宇人沒有正面回應，僅指有與政府商討改革中大，但當時政府向他表示，有太多條例需要處理，難以讓重組中大優先。他個人而言，又不認為中大會主動提出重組管治架構，故提出私人條例草案，他認為任何方法不會較是次來得更得快和有效率，又重申草案非對抗中大。

私人條例草案建議，將中大校董會的成員人數約減少三分之一，由55人減至34人，重組後的校董會校外成員佔大多數，與校內成員數相的比例約為2：1，即校外成員佔23人，校內成員只有11人。