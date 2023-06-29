升中派位7‧11公布 當局擬減收叩門

【本報訊】升中派位結果將於下月11日公布，據悉繼小學減收「叩門位」後，教育局亦有意在中學減收「叩門位」，或減半至每班一個。現時中學可運用每班兩個重讀生名額，即「留班位」，酌情取錄候補生的「叩門」申請。據了解，教育局正諮詢校長、家長等持份者，商討中學減收「叩門」的安排，最快在升中派位放榜前公布。

據悉當局的方案包括，其一是倣效小學做法，把供取錄「叩門生」的「留班位」減至每班一個；另一個只限取錄重讀生，以中一級開4班的中學為例，「叩門位」從8個減至4個，部分全開英文班的傳統名校，因中一班數較多，減少的「叩門位」相應較多，惟恐會影響成功「叩門」入讀的機會。

惟津貼中學議會主席李伊瑩建議將每班兩個的「留班位」專位專用，即中學只能利用未完成註冊的學額空缺取錄「叩門」申請，但相信無論當局採用哪一個方案，均不影響入讀心儀學校的機會；惟她指，過去兩年當局強烈呼籲學校「按政策原意」使用「留班位」，雖不屬強制性，但不少學校已不再以「留班位」取錄「叩門生」，認為進一步確立專位專用最為理想，以避免音樂椅效應，穩定學校生態。

議員籲早定安排免礙家長 教育界議員朱國強促當局盡快公布安排，免打亂家長選校部署。教育局指，已呼籲學校盡量按政策原意，使用派位學生數目以外的重讀生名額，會與業界保持溝通；又稱學校如利用「留班位」錄取非重讀生，中一每班人數亦不可超上限，即派位學生數目加上兩重讀生名額。