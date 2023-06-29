醫健：老有所醫：痛症治療新體會

最近出版了一份研究報告，是有關佩戴虛擬現實眼鏡來治療慢性痛症，眼鏡內裝置了多項活動，均以有效治療痛症的理論為基礎。課程包括：理解痛症教育、腹式呼吸、肌肉鬆弛運動、融合視聽的靜觀內容及分散專注於痛症的遊戲。參加者需每日佩戴此眼鏡參與2至16分鐘的「浸淫式」療程8星期，當與另一組同樣使用眼鏡看多套重複而沒有特別效果的風景電影作對照比較，這套療程證實有效減低了痛楚的程度及因痛楚影響了參與活動及其負面情緒。

所謂「浸淫式」虛擬現實就是看到眼鏡投射出的影像，令使用者好像身置其中，有進入另一世界的感覺。而慢性痛症是指持續超過3個月的痛症仍未好轉，這種痛症已沒有根源，多數是傷患已復原而影響日常生活的一種感覺，有些人更持續多年影響工作甚至自我照顧能力。所謂心病還需心藥醫，外國較流行接受認知心理治療而香港則較少。而這類面談式治療亦因近年疫情減低求醫的機會，正好造就了這產品的市場價值，只要每日使用數分鐘，更慳了乘車求診的時間，相當吸引。但其實只要每日肯自我進行放鬆活動，亦可能有類同效果，但能否持續呢？而這類產品則能吸引持續使用8星期或以上，就是高端科技的魅力。職業治療師李帶倫