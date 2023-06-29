日本排核污水 港府擲千萬應對

【本報訊】日本政府和東京電力公司擬將福島第一核電站經過處理的核污水排放入海，有議員昨在立法會質詢政府會否對來自福島及其鄰近地區鮮活食物製作而成的加工食品施加進口管制、擴大對日本進口食品的輻射檢測等，環境及生態局局長謝展寰強調一旦日方啟動排放污水，香港會即時採取嚴格進口管制措施，有議員指港府已花費逾1,000萬元檢測日本進口食品，直斥日本「未倒核廢水先打劫」。

謝展寰指本港多番就排放計劃對食物安全影響向日本當局表達「極度關注」。根據目前資料，受排放計劃影響風險較高的食物，主要來自福島和附近沿岸的水產品，食物安全中心已經在網站提供相關資料和日本進口食品的輻射檢測結果。

唔踢唔郁 排污水才禁水產 對於日本進口食品方面，他指食安中心在4月中開始已逐步加強對輻射檢測，而當局用於購置所需檢測儀器的額外開支每年大概600萬元，用於人手、儀器保養等的消耗品每年額外開支380萬元。他表示，一旦日方啟動排放污水，香港會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品進口，以及對其他有風險縣份的水產品進行嚴厲管制。

提出質詢的陳穎欣續斥日本「未倒核廢水先打劫」，因現在已經花費1,000多萬港元，又指香港是日本第二大出口地，有與日本議價的能力。謝回應指現時香港對日本有5個縣份施加管制，惟今次排污水的管制範圍未有訂立，具體範圍則要等國際原子能機構報告和內地專家意見後訂立。