海外醫生 再增21大學獲認可

清華首上榜 名單包括劍橋牛津課程 港府昨公布第四批海外醫生認可醫學資格的名單，涉21間大學合共25個課程，當中再有內地院校上榜，包括清華大學、中山大學及浙江大學，首次有課程上榜。另外，亦有13個英國大學的課程上榜，包括劍橋大學及牛津大學等，明日刊憲生效，7月5日提交立法會進行先訂立後審議程序。連同早前公布的三批名單，獲承認醫學資格名單中包括100項醫學資格。

稱確保質素與本地相若 衞生署署長根據《醫生註冊條例》公布第四批涵蓋25項獲特別註冊委員會承認醫學資格的名單。醫務衞生局相信新一批名單對引入非本地培訓醫生有幫助，而課程語言非當局唯一考慮因素，大部分獲認可的內地醫學課程為雙語教學，英語水平相當高，當局會持續評估課程是否符合要求，確保水準及質素與香港兩間大學的醫學院大致相若。

連同首三批去年公布的醫學資格名單，特別註冊委員會至今建議承認100項醫學資格，而委員會正推進其他符合既定條件的非本地醫學院課程評審工作，以制訂下一批獲承認醫學資格名單。

醫務衞生局表示，委員會在訂定獲承認醫學資格名單時，會考慮及建議符合以下說明的醫學資格，包括有關醫學資格屬學位或更高程度；頒授該醫學資格的團體以國際排名而論，大致上可與任何頒授本地醫學資格的大學比擬；及以下列項目而論，大致上可與由任何本地大學頒授的醫學資格比擬，包括有關醫學資格的課程內容；有關課程的授課語言；及委員會認為適當的任何其他方面。

服務一定年期 正式註冊 自《2021年醫生註冊（修訂）條例》於2021年刊憲生效後，持認可醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件可申請循特別註冊途徑於本港公營醫療機構，即醫院管理局、衞生署、香港大學和香港中文大學擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後獲得正式註冊在港執業。