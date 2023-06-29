沙中綫檢控被指放生 議員促政府提上訴

【本報訊】港鐵沙中綫工程接連被揭發施工質量有問題，包括紅磡站剪短鋼筋、沉降超標及遺失監工紀錄等。總承建商禮頓建築承認製冷機房工程嚴重偏離圖則，被判罰款4萬元。中科監察主席潘焯鴻質疑：「政府比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦。」政府反駁有關言論是在毫無根據下作出誣衊，完全是無中生有和不負責任。屋宇署及律政司則正研究判刑，考慮應否上訴。

質疑當局修改控罪 潘焯鴻指出，禮頓案並不涉及紅磡站「偷工減料」，而是另一宗關於製冷機房螺絲安裝問題的獨立事件。他質疑當局「臨時搬龍門」修改控罪，相信若繼續按照原來的控罪審理，會有更多證據。他指持有港鐵七成多股份的港府，「比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦」，相信當局可能不再跟進事件。

議員田北辰亦批評當局只就不曾聽聞過的製冷機房問題提出控告，形容是整件事件中的「雞肋」，促請政府一定要上訴，發展局及屋宇署亦應交代檢控工作是否已經終結。他強調會追究事件，又認為判刑不合理，擔心產生不良觀感，令外界認為將來其他項目招標，工程承辦商也不需按圖則辦事。法例的最高罰款金額100萬元太低，他建議當局研究加辣，增加阻嚇力。

政府發言人回應說，執法部門須以公平、公正及不偏不倚的態度處理每一宗案件，現正繼續就沙中綫工程質量事件進行刑事調查。任何人均不應憑空妄斷，作出失實、不公和不負責任的言論。就有言論指政府可能不再跟進事件，發言人強調，此說法全無事實根據，居心叵測，政府一定直斥其非，以正視聽。

發言人表示，任何試圖捏造事實抹黑政府的行為，不會得逞。政府高度重視事件，已從多方面跟進。有關調查、檢討及審計工作經已完成，而政府亦同意調查委員會以及顧問團所提出的建議，要求港鐵全面跟進及落實。