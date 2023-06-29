的士禮貌運動 聘大學生駐站

【本報訊】服務業的待客之道是以禮待人，的士司機的禮儀及服務質素，近年成為社會關注的其中一個議題。香港的士業議會早前公布今年第二季的士服務質素問卷調查結果，顯示對的士服務整體滿意度平均分為59.3分，仍有改善空間。為改善的士業形象及提升整體行業質素，的士業議會繼2019年後復辦「的士禮貌運動」，聘請大學生擔任禮貌大使，由昨日起逢周一、三及五駐守全港各區繁忙的士站，並在熱門的士站外向乘客及司機提供正確資訊、協助乘客尋找的士。

提醒司機不拒載 禮貌大使駐守的士站包括花園道山頂纜車站外、金鐘地鐵站外、銅鑼灣時代廣場外、上環信德中心外、紅磡火車站外等，他們均經過訓導，會向乘客和司機提供正確資訊，協助乘客尋找的士，認識目的地和收費水平，也向的士司機講解待客之道。的士業議會亦會在的士站溫馨提示司機要有良好服務態度和行為，例如「不拒載、不揀客、不兜路」、不濫收車資，以及「待人以禮」等。

的士業議會主席黃卓邦稱，香港的士服務整體滿意度得到59.3分的平均評分，有不多於10%表示不滿意或非常不滿意，形容表現接近滿意水平，但仍有改善空間。他指，運輸署正推行車隊管理發牌制度，約300架的士組成一隊，以公司形式運作，使用較新車款，車費亦可能較高。

運輸署助理署長（管理及輔助客運）阮康誠稱，政府已檢視業界狀況並提出建議，包括引入的士車隊管理制度，現有的士可組成車隊並向運輸署申領車隊營運牌照，提升車隊的士維修及管理等，現正擬訂修例細節。