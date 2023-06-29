倡設篩查專責小組 評估港人精神健康

狄志遠

【本報訊】本港在近期連接發生隨機斬人和倫常命案，部分疑兇均有精神病紀錄或疑似有精神健康問題，惹起社會關注本港對精神病或情緒病患者的支援問題。社福界議員狄志遠直指政府「不能逃避」有關問題，建議由副司長級別帶領篩查專家小組，盡早進行風險評估。

狄志遠指政府「不能逃避」，建議政府成立由政務司副司長卓永興帶領的專責小組，委任精神科醫生、臨床心理學家、社工等專業人士組成篩查專家小組，去為香港市民作精神健康狀況評估，篩查工具由專責小組負責，例如合適的問卷或其他工具評估市民的精神健康。

先以中學做試點 他續稱，現時政府提出的措施均位於「中上游」、針對嚴重個案，但應「早篩選、早治療」，將個案分為高風險、中風險及低風險；學校方面，以中學作第一試點，讓中學生優先作精神健康評分，此後再針對小學。在社區方面，他認為可利用社區地區康健中心幫市民進行精神健康篩查，當發現高風險個案時，建議轉介給精神科醫院作專業治療，若希望進一步完善系統，政府應加強醫社合作、公私營合作等。

對於近日社會上出現精神健康的問題，政府早前推出10項加強措施，惟李世榮直指「遠水不能救近火」，因此更要善用地區康健中心等資源，也建議在18區設立臨床心理學家協助有需要市民。他又認為近幾年疫情令市民衍生不同精神壓力，因此政府更要增加醫護、個案協助的人手，應「主動」而非「被動」。他又指政府可增撥資源給予關愛隊，讓關愛隊接觸有需要人士。