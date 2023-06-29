12萬長者獨居公屋 百歲人瑞錄148人

【本報訊】本港人口老化日益嚴重，根據《2021年人口普查》的數據，有65歲及以上長者的家庭住戶數目約為102萬戶，獨居長者佔整體有長者的家庭住戶比例為18.5%。議員鄧家彪昨日就獨居長者的數目，福利以至政府政策等議題，向勞工及福利局提出書面質詢。當局書面回覆指，目前全港獨居於公屋單位的長者逾12萬人，年齡達100歲以上的百歲獨居老人亦有148人。

年屆9旬有5645人 勞工及福利局提供的數據顯示，截至今年3月底，在公屋單位居住而年滿60歲或以上的獨居長者，共有121,789人，比例最高的是60至69歲，達55,229人。其次是70至79歲，有40,888人。值得留意的是，年屆9旬以上的獨居長者，亦有5,645人；而活了超過一個世紀的人瑞，亦有148人在公屋單位獨自生活。

當局指，全港目前有213間長者地區中心和長者鄰舍中心（長者中心）在地區層面為長者提供多項支援服務，包括輔導、轉介、協助處理長期護理服務申請、情緒支援和護老者培訓。

截至今年三月底，長者中心合共有約28.7萬名登記會員。其中，正接受個案服務跟進的隱蔽及需要照顧的長者個案數目約為9,000人。同時，共約1.3萬名體弱長者接受「家居為本」的改善家居及社區照顧服務／綜合家居照顧服務（體弱個案），約5,000名體弱長者接受資助「中心為本」的日間護理中心服務，以及約7,000名體弱長者正使用社區照顧服務券。至於65歲或以上非居於院舍的單身綜合社會保障援助受助人數目約為5.5萬人。