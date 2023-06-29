工作變化子女復課 17%家庭愁眉多

由社會企業進行的一項調查顯示，港人家庭的開心指數創3年來新低，僅有6.57分。當中有17%受訪者更表示家庭不快樂，情況較去年倍增。研究顧問解釋，家庭需要適應社會復常，冀社會各界重視心理健康；香港社會需面對有關精神、情緒健康問題，鼓勵市民主動與他人傾訴，分享過去3年的得失、成長，「不要當有心臟病才做運動」。

由和富社會企業委託東華學院護理學院進行的「香港家庭開心指數調查」，在今年4月3日至17日透過網上問卷訪問了1,300多人，了解港人的家庭快樂感、個人快樂感、心理資本、家庭團結度、家庭健康狀態、家庭抗逆力等。結果顯示，以10分為滿分，今年家庭快樂指數是6.57分，低於去年的6.98分，亦是3年來新低；有17%人認為自己家庭不快樂，比例按年上升近一倍。

抗疫疲勞 創傷後遺症 調查顧問石丹理表示，雖然疫情過去，但家庭不會馬上開心；相反，社會復常對家庭有一定壓力，特別是年輕家長要處理子女全面復課的生活和情緒轉變，也要適應工作變化。社會復常對家庭來說是一個需時調節的轉變期。開心指數與抗疫疲勞有關，經歷創傷，會產生創傷壓力後遺症，存在負面情緒，但誤以為隨時間過去便會好起來，事實上需處理有關後遺症。

另外，調查亦發現受訪者的年齡層愈低，就愈多人認為自己的家庭精神狀態不健康，在55歲或以上的群組中，有4.7%人認為家庭精神不健康，但年齡介乎35至54歲和19至34歲的群組，比例就有8.1%和9.5%。

相反，長者家庭及個人開心指數最高，分別有7.37分及7.29分，遠高於其他年齡層。東華學院護理學院副院長（研究）林清認為，長者不受環境及社會變化影響，故情緒最為穩定。