公共屋邨違泊 南區荃灣屯門重災

【本報訊】駕車外出，長期面對泊位少的難題，尤其在市區「一位難求」；而對於司機來說，在市區除了商場，不少公共屋邨亦提供車位可供停泊，惟房屋局回覆議員質詢，卻揭示了房委會及房協屋邨，長期面對車輛違泊問題，當中以南區、荃灣及屯門最為嚴重，開出的定額罰款通知書亦最多。

房屋局資料顯示，房委會在各區屋邨有20,102個停車位，當中以觀塘最多有3,638個，其次是葵青3,000個及深水埗2,580個；而房協則有9,570個，以西貢最多有1,980個停車位，其次為葵青1,363個及沙田1,547個。雖然葵青車位多，但當區需求亦大，房委會在葵青發出的定額罰款通知書亦多，單計2022至23年度有354張，惟未及屯門、荃灣及南區嚴重，分別發出了1,651、1,415及921張罰款通知書。然而，房協未有因違例泊車而發出的定額罰款通知書個案統計。

房屋局表示，當屋邨辦事處發現有人在屋邨範圍公眾地方，包括行人路停泊或棄置電單車等時，會先書面通知物主在指定時間內移走物件；倘若警告無效則會移走及扣押，並在有需要時會與其他政府部門採取聯合行動，清理違泊式棄置車輛。

房委會僅稱加強巡查 房委會在2022至23年度，因違泊被扣押的車輛數目達到5,136架，較上一年度的7,546架為少，當中以黃大仙扣押的數目最多，達到1,202架；其次為葵青及觀塘，分別有635及524架。當局稱會加強巡查違泊黑點，加強人手執法。