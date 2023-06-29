兩階段實施 不同時段不同收費

【本報訊】「三隧分流」收費方案將分兩階段推行，第一階段會在今年8月2日開始，即日實施3條過海隧道「633」收費安排。第二階段則會在今年底推行，落實「不同時段不同收費」，並分為繁忙、非繁忙和一般時間，繁忙時間則實行「644」，而在不同時段之間更設有過渡收費安排，每2分鐘增加或減少2元。

易通行將擴至三隧 在政府收回西隧專營權當日起，即西隧私家車收費下調至60元，東隧、紅隧劃一加價至30元，的士行三隧劃一收25元，其他車種收費不變。

收費第二階段則擬定今年底配合「易通行」推行「不同時段不同收費」，平日周一至六分3個時段收費，其中繁忙時段分別為早上7時半至10時15分，以及下午4時半至7時，期間西隧私家車收費維持60元，紅隧及東隧增至40元；一般時段即早上10時15分至下午4時半，三隧收費一律30元。

至於非繁忙時段，由即晚上7時至翌日早上7時半，三隧劃一降至20元。至於周日及公眾假期，早上10時15分至晚上7時15分屬一般時段，三隧私家車劃一收25元，其餘時間屬非繁忙時間，三隧劃一收20元，而在不同時段之間設有過渡收費安排，每2分鐘增加或減少2元。

電單車收費約為私家車的40%。其他車種收費則固定，的士繼續劃一收25元；貨車、巴士等商用車輛則劃一收50元。