公僕貴精不貴多 乘機瘦身冇唔妥

新政府上任即將一周年，民生經濟嘅表現可謂乏善可陳，治安因有假難民及南亞匪幫，佢哋勾結本地黑幫販毒食「大茶飯」，久不久就整單杰撻撻嘅腥風血雨，遂令香港淪為「國際大刀會」！經歷疫慌及反黑暴，香港出現移民潮，向有「鐵飯碗」之稱嘅公務員隊伍，這幾年亦流失唔少人手和人才。

政府嘅理想，以確保香港擁有一支廉潔奉公、富責任感嘅公務員隊伍，為市民提供優質服務。可惜真正「貼基層，接地氣」嘅部門，真係𢱑晒頭都數唔出三幾個，否則本屆政府喺房屋、醫療、扶貧、鼓勵生育、安老服務等就不會一直為人詬病，可見才德兼備嘅高官難求；退而求其次，富有責任感嘅公僕都唔容易擁有！

公務員大量流失係不爭嘅事實。公務員事務局局長尋日承認公務員逾9%嘅空缺率係較高。根據當局早前交立法會嘅數據顯示，2022至2023年度首9個月，離職嘅公務員達到8,178人，流失率為4.6%，當中有3,095人辭職，已逼近上年度嘅3,734人，而遭革職佔38人，終止服務佔33人。

呢嗱！公務員事務局局長就話當局正努力招聘，相信隨着踏入「畢業旺季」，好多應屆大學畢業生會投身職場，下半年空缺率會隨之降低；強調政府不會因空缺率高而降低要求。咁又係吖！大家回想反修例風暴期間，公僕食碗面反碗底嘅何其多？醫護、教師、紀律部隊等都有；其實，喺黑暴期間，公務員發起及參與示威集會，甚至被警方逮捕者不在少數，令公僕嘅政治立場問題浮上枱面。

事實上，本港公務員隊伍龐大；及至2022年3月31日，公務員編制約為193,000個職位，而實際員額則為176,000人，佔香港人口和勞動人口分別約2.4%及4.6%。而喺2017-18至2021-22年度嘅5年間，每年平均約有13,000人受聘，以填補主要由於公務員退休、辭職，以及為推行新措施及改善服務而開設新職位所出現嘅空缺。

嗱！政府請公僕從來不手軟，經常做其大花筒，即使公僕人數流失極都仲有逾17萬，阿哥！十多萬人都做唔好分內工作，仲要動輒疊床架屋，難怪有高人就話，根本公務員人數過於龐大，依家政府又財赤，成日呻窮，連對長者兩蚊乘車優惠都斤斤計較；講真，難得公僕自然流失，最好乘機瘦身，公務員貴精不貴多，唔使急到容許未畢業都可投考公務員，搶人才欲速則不達！長遠計要引入內地精英加入政府，此亦窮則變，變則通；何況公平競爭才有真人才，起碼唔會搞出一大堆「一邊食肉，一邊罵娘」嘅黃公僕！