邊青違法多 墮落誰之過

一場黑暴，年輕人淪為打砸搶燒的暴徒，成為香港無法磨滅的一頁。如今事過境遷，港府言必稱重視青年發展，但別說青年政策假大空，就連他們誤入歧途從事非法勾當，當局一樣無能為力。青年強則國強，青年智則國智，那麼，青年墮落，香港未來還剩下甚麼？

有機構進行「青年從事潛藏危機或違法工作研究」，結果令人痛心疾首。逾半數12至24歲的受訪青年承認，過去一年曾參與不當工作，當中七成屬違法，包括涉及黑社會或暴力活動、毒品、滋擾或刑事毀壞行為等；另有三成受訪青年在過去一年曾參與潛藏危機工作，例如「派發有違法風險的傳單」、「睇場」及「借貸服務」等；至於接觸不當工作的途徑，近五成半是透過互聯網接觸，逾四成透過「三合會成員」。最令人驚訝的是，參與不當工作的邊青之中，超過一半來自健全家庭，逾九成並非失業失學青年，與外界一直以為邊青多為雙失，或出自破碎家庭的固有睇法截然不同。

調查機構直指，互聯網傳播速度快、範圍廣，已淪為不法分子招攬青年從事不法勾當的主要途徑，他們即使有上學或工作收入，依然抱有「少付出，高回報」的心態搵快錢，建議加強全港中小學的守法教育，及早辨識高危青年，進行早期介入等。誠然，加強教育、及早辨識是當局應有之義，但邊青犯罪並非始自今日，當局聲稱加強教育也不是這一天半天的事，為何仍然有愈來愈多年輕人以身試法？

水能載舟，亦能覆舟。在互聯網全面普及，人執一部手機的今日，社交程式、社交平台、交友軟件等多如雨後春筍，年輕人拿起手機跟誰聊天、約誰碰面，老師、家長均難知悉。日前才有14歲少女因為遺失手機，被揭透過手機交友程式結識多名男子並發生性行為，「淫狼」遍及消防員、教師，可見世風日下，道德淪亡。事實上，執法部門近年搗破的製毒販毒案、放債滋擾案等，均有未成年人參與其中，例如今年4月，17歲香港青年涉運毒「過大海」到澳門散貨被捕；又如今年2月，犯罪團夥招聘未成年人淋油追債，11人落網，年齡最小僅12歲；年前甚至有16歲仔淪為「製毒師」前途盡毀。

犯罪集團大都透過Telegram等網上通訊平台招聘，或網絡遊戲一起打機「培養感情」，再以數百至數千元酬勞引誘未成年人從事非法勾當，實則作為黑社會的代罪羔羊。特別是疫情期間不用上學，年輕人無所事事，加上社會崇尚物質，更容易被不法集團有機可乘。人們現在的觀感是，執法部門重國安輕治安，對打擊黑社會罪行放軟手腳，對網絡犯罪更是束手無策。若繼續執法不力，更多年輕人走上歧途絕對不足為奇。

當然，年輕人學壞，更大原因在於家庭。香港生活指數高企，父母為口奔馳，即使擁有健全家庭，若缺乏溝通和愛，許多問題便由此而起。更不必說，港府的青年政策並不到位，年輕人最關心的上樓難、上流難一直無法解決。如何加強學校和家庭教育、如何深入打擊黑社會犯罪、如何為年輕人繪畫美好藍圖，在在需要全社會共同努力。