龍七公：慘案敲響警號 提升精神健康

很多人依然覺得健康就是沒有傷風感冒、能跑能跳。肉體的健康當然重要，但我們必須明白，心理跟身體一樣，都是整體健康同樣重要的組成部分，缺一不可。舉個例子，抑鬱症會增加多種身體健康問題的風險，特別是糖尿病、心臟病和中風等長期疾病。反過來說，如果你患上慢性病也會增加患精神疾病的風險。

要點一：何謂精神健康。精神健康包括情緒、心理和社交能力，不但影響我們的思考、感受和行為方式，還可以在日常生活中引導我們如何處理壓力、跟別人相處和在生活各方面做出正確選擇。

一個人的心理健康狀況會隨着時間的推移而發生變化，具體取決於很多不同的因素。當外界對一個人的要求超出他們的應付能力時，便很可能會影響他們的心理健康。舉例來說，如果某人長時間工作、照顧家人或面對難以克服的經濟困難，就很可能導致那人的心理健康狀況惡化。

增聘人手 加強服務 要點二：響起警號。最近荷里活廣場發生恐怖兇殺案。緊接着，深水埗一名印度裔母親涉嫌焗殺3名幼女。然後，西環麥當勞又有經理被斬到滿身鮮血。市民的精神健康問題已經敲響了警號，如果再不好好正視和處理，這些讓人目不忍睹的慘案有可能繼續發生，令更多無辜市民失去寶貴性命。

要點三：從多方面提升市民的精神健康。筆者相信政府非常重視普羅大眾的精神健康，然而，政府在精神健康層面提供的援助，不應只涉及反應式的醫療護理，也要包括其他層面的支援。換言之，政府應該採取一種綜合和跨專業的服務模式，在為有需要人士提供適時的介入、治療和康復服務之外，服務範圍也必須涵蓋推廣、預防和及早識別。整體的目標是提升全體港人的精神健康，鼓勵大家正向面對人生，避免悲劇發生。

預防方面非常重要，筆者經常看到政府持續推動的精神健康推廣和公眾教育項目，好像通過「陪我講Shall We Talk」計劃下的一站式網站、社交媒體專頁，以及傳媒和其他活動加強公眾對精神健康的了解，鼓勵有需要的市民及早尋求協助和介入。此外，社會福利署在多區提供推廣精神健康的流動宣傳車服務，有助提升市民關注精神健康和建立正面的求助態度。而由社署資助設立的24間精神健康綜合社區中心，通過提供及早預防和危機管理等一站式和地區為本的服務來維持和支援社區精神健康。筆者認為，對於患者輪候時間長的問題，也可考慮公私營協作，以解決燃眉之急。

要提升精神科服務，但遇上人手短缺，是個致命的問題，除了必須增聘個案經理來加強社區的精神科服務外，精神科住院和日間醫院服務的護理人手和專職醫療支援問題也必須重視，最後還要加強精神科的諮詢會診服務才行！