笑看天下：得罪普京 難有好報

一個人的性格、形象，並非一時三刻就可以建立。其為人是否光明磊落、行己有恥，都需要時間證明，此歲寒然後知松柏之後凋也。俄羅斯總統普京作為時代強人，其霸氣外露，而言必信，行必果，亦往往有迹可尋。

普京的經典語錄多籮籮，皆因用詞精準有力，譬如佢話：對於恐怖分子，原諒他們是上帝做的，而我們的任務就是把他們送到上帝那去！佢又話，如果佢喺廁所遇到恐怖分子，就把他溺死在馬桶裏！事實上，普京得以長期主政，最大因素就係靠民族強人形象凝聚支持，連婦女都被佢冧爆：「要嫁就嫁給好似普京咁嘅漢子」！可見其硬朗形象確深入民心。當然，亦有論者指其成功統攝大多數寡頭勢力，對於「造反」嘅寡頭財閥，普京去之而後快，絕不手軟！當年曾是俄羅斯金融寡頭嘅別列佐夫斯基，佢於葉利欽時代嘅國有資產私有化時期累積了巨大財富，後來「造反」以反對派姿態挑戰普京，被迫流亡英國，並於2013年離奇死亡！