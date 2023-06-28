冰鑑春秋：騙人騙得理直氣壯

柯文哲拋出重起服貿談判的議題，引起大綠小綠瘋狂圍攻，其中時代力量邱顯智乾脆直接不演了，連發數文承認當年所謂反黑箱，根本就是一場奪權騙局。

邱顯智說：「把『318反黑箱服貿運動』訴求簡化為追求程序正義的『反黑箱』，這是扭曲歷史。」講的大義凜然，但問題是邱顯智當年就主張反黑箱不反服貿啊！扭曲歷史的根本就是綠營與邱顯智自己，堂而皇之地將台灣人都當成金魚腦。

他說：「如果單純反黑箱的程序訴求能號召數十萬人上街，台灣的人權與司法程序正義早就飛天了。」意即反黑箱不可能讓這麼多人走上街頭，大家都是為了反服貿。要是大家都是為了反服貿，那為何民進黨與你們這些側翼，當年全部都說是反黑箱不反服貿？理由當然就是反黑箱才能騙年輕人上街，反服貿多數人根本無感啊！

邱顯智說：「好，去告訴中國這項我們不開放，重啟談判，中國不接受，全劇終。」意即服貿談判若要維護台灣的利益，中國根本不可能會答應，所以「兩岸監督條例」或「服貿」都不需談，因為這就是白費工夫。然而他自己卻又漏了餡，聲稱綠營為何不廢糖衣毒藥ECFA，是因為「台灣爽舔糖衣但毒藥沒有下肚，這種便宜中國沒意見幹嘛不佔？」大陸既然在ECFA可以讓利，那為何服貿就不能讓利？退一步說，如果台灣要求大陸讓利會談不成，那綠營何必擋？就直接談判讓大陸拒絕，豈不更能操弄兩岸的意識形態嗎？

邱顯智拉拉雜雜寫了一堆，除顯示台灣律師的邏輯訓練需徹底檢討，更說出了一個事實，當年反黑箱服貿就是綠營的奪權鬥爭，台灣一整個世代的年輕人，都成為被綠營利用欺騙的蠢貨！