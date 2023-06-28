議論縱橫：核分裂之功過難算清

自1945年後，再無世界大戰，因為大國擁有核武，如果雙方開戰，一方行將戰敗，必會考慮動用核武，核戰爆發，將伊於胡底？因此擁核國之間不作正面軍事衝突，只打代理人戰爭。

自1991年蘇聯解體後，以美國為首的西方勢力開始雄霸天下，欲將其政治及經濟制度向各國推行。其他大部分地區都是發展中國家，如果大開中門，恐怕會變成西方發達國家的經濟及文化殖民地，因此遇到抗拒。

北大西洋公約組織誕生於戰後美蘇冷戰時期，乃集體防衞思想的產物。如果有其他國家攻擊其中一個北約國，其餘北約國會聯手反擊。北約國原本只包括處於北大西洋兩岸的國家，即西歐及北美洲，現時美國欲將之擴展至東亞的日本及南韓，目的何在？不用說，還不是要打擊俄羅斯及中國？

現時北約已經擴展至俄國的門口，中間的緩衝區消失，意味着俄國大受威脅，中國亦如是。無疑中國奉行的是世界命運共同體理念，願意和任何一個國家合作，同發展共繁榮，世上絕大多數國家都樂意和中國合作，改善人民的生活。

自300年前歐洲實行工業革命之後，西方文明雄霸天下，差不多將全球殖民化，現時在很多方面仍然遙遙領先。核武的出現令到再無世界大戰，眾多發展中國家爭取到喘息的空間，算是不幸中之大幸。

核分裂帶給人類的好處及害處，目前無人能算清楚，但怎樣使用卻掌控在人類手上，希望決策者具理智及仁心。核分裂還包括核電及核能的其他非軍事用途，如以核設施炸開洞穴，以利天然氣回收等。