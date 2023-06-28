激濁揚清：泡菜哪有條件與華反目

南韓外長朴振日前在一個電視節目上表示，政府沒理由與中國反目，也不願看到這種情況發生，韓方將繼續加強與中方的戰略溝通，增進雙邊友誼。泡菜早前就着中韓關係擺出戰鬥格，怎知迅即踢到鐵板，自身實力不足又哪有條件對華倨傲呢？

南韓官員選擇在電視節目上試水溫，既是說給北京聽，亦希望帶一帶民眾風向。因中韓關係緊張對韓方產生實質影響，韓媒報道大韓航空、韓亞航空將停飛前往北京、廈門、西安、深圳的航班，部分雖屬短期措施，但航班需求萎縮已是不爭事實。這當中有沒有中國民間就着南韓對華態度忽趨強硬的反饋呢？這尚未計南韓現代汽車宣布將出售兩間位於中國的工廠，與北汽合資公司北京現代的生產工廠亦將縮減至兩家。南韓汽車銷量受壓，固然與中國品牌崛起有關，但首爾政府刻意惡化中韓關係也脫不了關係。南韓官員借助電視媒介，免得中韓緊張關係在民間擴展至失控，目的非常明顯。

早在南韓政府召見中國駐韓大使邢海明，對其發表關於韓方外交政策的言論表達不滿；總統尹錫悅稱正等待中方採取適當措施，本欄已作批語：「泡菜有姿勢冇實際」。有人滿以為已泊到老美碼頭，遂對北京肆意叫陣，大講「應將台灣問題視為全球性問題」，將中國與台灣比作南北韓，惹怒北京之餘也盡顯說話者的無知。惟派官員出來認低威也充滿算計，以為不在官式場合上說便不至於太失面子，也好對老美作交代，進可攻、退可守，心態仍是時刻在鑽營搵食，所謂「本着互尊互惠的精神推動韓中關係成熟健康發展，是尹錫悅政府的基本立場」又有多可信呢？

觀乎南韓仍稱邢海明言論違背外交官本職，卻未有實質反制行動，仍是在為姿勢甚於實際之批語背書。