橫眉冷看：損失可能無法彌補

日前俄羅斯爆發兵變，卻只是曇花一現，短短36小時內便告平息，從中可見，俄羅斯總統普京始終大權在握，旁人很難挑戰他的地位。可是，普京地位雖然可保，但昔日的無上權威已經受到質疑。叛軍領袖普里高津曾是普京親信，今次的兵變卻是由他領頭，普京的顏面肯定受損。

普里高津公開表示，俄羅斯出兵烏克蘭是不智的決定，他表面上是批評國防部長紹伊古，指對方蒙蔽了總統普京，但普京身為最高統帥，卻如此容易受人蠱惑，看來在普里高津眼裏，普京也不是一個英明的人。

今次瓦格納集團軍突然譁變，在短短數小時，便已抵近莫斯科200公里範圍內，部隊長驅直進，沿途卻沒遇到俄羅斯政府軍的有力抵抗。姑勿論實際上是何原因，但在國民眼中，大都會認為國家的防衞只是外強中乾，與世界第二大軍事強國的地位，似乎並不般配。

普京執政23年來，應以今次兵變對他打擊最大，好些損失可能永遠也無法彌補。追本溯源，一切問題都是因發動烏克蘭戰爭而起。如果時光可以倒流，歷史可以重寫，未知普京會否後悔當日的決定？

筆者經常從天命的角度看待問題，曾經多次指出，世道剛柔相易，有時候是強者當運，有時候是弱者受福，而當今之世，並不特別有利於做大做強的人。為國者要是知機，就應該收斂鋒芒、持盈保泰，以靜待時局逆轉。

為國者須深明世道，本欄上一次提醒普京，不過是在5月18日，當日的告誡至今仍然適用，該文結語說：「這不是強者當運的年代，俄羅斯硬要逞強，自然是天命不佑，未來的戰事，定必前路維艱。」