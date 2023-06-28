筆下風雲：紐越示範小國之道

「五眼聯盟」之一的新西蘭，總理希普金斯展開6日訪華之旅，同行還有29人商務代表團。希普金斯明言「貿易就是生計」，不但不認同美國總統拜登對中國國家主席習近平的批評，更表示新西蘭不會加入AUKUS。

新西蘭雖是小國，但更明白生存之道，尤其該國經濟不振，今年首季國內生產總值按季萎縮0.1%，連續兩季錄負增長，陷入技術性衰退，急需加強對華的經貿關係。與其被美國反華大棒牽着鼻子走，不如保持中立，為國家經濟謀發展。

有朋自遠方來，可以預料新西蘭此行將大豐收。很明顯，中國對新西蘭熱情，既展示兩國友好，某程度上亦是做給隔鄰的澳洲看。澳洲總理阿爾巴內塞一再揚言在適當時候就會確定訪華日期，強調澳中雙邊貿易的重要性，呼籲取消兩國之間任何的貿易障礙，顯然是着急了。

問題是，澳洲對華態度仍是搖擺不定。國家安全上，袋鼠國跟隨美國，AUKUS的組成便是為了反華；但在經貿上，它又想傾向中國，以保利益。然而，中國人會吃這一套嗎？既要吃飯又要罵娘，既要賺中國錢又要用賺來的錢反華，世上豈有如此道理？若澳洲不妥協，中國亦勢難讓步。

另一邊廂，比新西蘭總理早一步到中國訪問的是越南總理范明政。儘管中越有領海爭議，但雙方即將就南海行為準則進行磋商，目前關係算是有商有量。布林肯早前訪越，拉攏越南加入亞太反華圈彰彰明甚，范明政顯然不作如是想，河內至今不願意正式升級與華盛頓的全面夥伴關係，擺明就是顧慮中國，不願跟中國交惡。小國要保持發展，更應取中庸之道，在中美之間游走。區內的南韓和菲律賓以至澳洲，一面倒向美國，似乎仍未明白小國生存之道。