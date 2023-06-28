強詞有理：逼退航母

有台灣媒體報道，美軍列根號航母戰鬥群日前在南海附近海域，被大陸解放軍5艘軍艦從4個方向呈「包圍」態勢；解放軍轟6K戰略轟炸機更貼海飛行近300公里，而且打開火控雷達，迫使航母90度大回轉。此報道是真是假無從查證，中美雙方都沒有透露相關訊息，但中宣部日前授予空軍某飛行大隊「時代楷模」稱號，證明解放軍轟6K戰略轟炸機確實曾以超低空飛行逼退外國軍艦。當然，這種丟臉的事美軍是不會張揚的。

過去美國軍艦和戰機在中國家門口耀武揚威，如入無人之境，而今其一舉一動都在解放軍嚴密監控之下，再也不可能自出自入。最近解放軍頻頻強勢驅離美軍，顯示中方在自己家門口已形成強大的軍事威懾力，有足夠實力和自信應付任何挑釁，美軍若再不知進退，隨時有來無回。

別以為這是危言聳聽。2016年南海仲裁案後，中美兩軍曾在南海大規模對峙，美軍出動列根號和斯滕尼斯號兩個航母戰鬥群，共有10艘軍艦和150多架戰機，張牙舞爪，殺氣騰騰，但在解放軍100多艘軍艦嚴陣以待之下，美軍始終不敢造次，最後灰溜溜撤走。時隔7年後的今天，解放軍實力又上了幾個台階，遼寧號和山東號航母已形成戰力，福建號航母也正加緊海試，加上055大型導彈驅逐艦以及殲20隱形戰機等，解放軍今非昔比，美軍豈敢冒險。美方不斷要求建立軍事對話機制，中方一直不為所動，說明了一個事實：皇帝不急太監急。

當然，美軍不可能就此罷休，必然還會進行各種挑釁。美國國務卿布林肯放言，美國會繼續做和說中方不喜歡的，同理，中國也會繼續做和說美方不喜歡的。由此可見，美方不斷要求與中方溝通對話，純屬多此一舉。不是嗎？布林肯剛結束訪華之旅，美國又大肆炒作中國在古巴建立間諜和軍事基地。老美的邏輯就是這麼奇怪，自己在世界各地遍設軍事基地，公然監視所有國家，如今反而誣指中國在古巴竊聽美國，這種賊喊捉賊的把戲，難道不覺得老套？

中國不是美國，既沒有稱霸世界的野心，也沒有對外擴張的企圖，根本沒有必要設立海外軍事基地。退一步說，假使有一天中國有此需要，美國也管不着，憑甚麼它可以設立數百個海外軍事基地，中國一個也不行？這是誰制訂的國際規則？