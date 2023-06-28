政情：無懼同謝偉銓硬碰 盧偉國堅持講交通

討論啟德停機坪發展 被打斷發言 議員發言被主席打斷係好平常嘅事情，尋日立法會發展事務委員會討論啟德停機坪發展，議員盧偉國發言期間被委員會主席謝偉銓打斷，但都堅持講落去，結果同謝偉銓聲疊聲，到底佢哋拗緊乜嘢呢？

就有關啟德停機坪嘅發展項目，盧偉國表明支持，畢竟自己擔任議員之前，已憑專業人士嘅身份參與其中。要將舊機場發展成一個綜合地區，當時已有概念話需要一個環保連接系統，而除咗單軌鐵路之外，仲有好多選擇，睇吓邊樣最好，然而做咗多場「大龍鳳」，後來竟宣布計劃擱置，由多元組合模式來取代，佢聽到之後只能苦笑，原來係巴士、小巴之類，若然係咁，又何需討論咁多年？

謝無奈妥協 叫政府回應 當盧提到早前立法會到訪內地時參觀雲巴同其他相關設施，以致有人又「重燃希望」時，遭到主席謝偉銓打斷發言，話「盧議員，你都講咗好多交通嘅問題啦，呢個會係講發展嘅……」但盧反駁話「對唔住，發展不能沒有交通工具呀主席！」冀出席會議嘅政府代表回答，是否仲有希望，還是無謂再講乜嘢雲巴。

雖然謝建議盧「你都係去交通事務委員會度講啦。」但見盧一再堅持，謝只能無奈妥協，請政府代表就交通方面發表回應。

當局就話「多元組合環保連接系統」包括電動巴士、九龍灣行動區、啟德共融通道、觀塘站園景平臺和水上的士等5個元素，部分設施已經於舊年如火如荼開工，至於其他項目稍後會有方案至立法會質詢。至於啟德共融通道，首階段嘅7.5公里將於今年陸續開放，政府亦會繼續檢視世界各地嘅綠色集體運輸系統最新發展，以提升多元組合環保連接系統嘅效率及可持續性。

另有多位議員關注項目嘅開放時間。議員劉國勳希望政府盡快開啟河畔公園地盤，方便市民由河嘅一邊行去另一邊。議員吳秋北問政府地下購物街幾時落成，以及4個休憩用地會否預留連結嘅空間。當局話會盡早做中期方案以開放公園畀市民使用，而休憩地會預留接駁位以貫通購物街。

盧偉國