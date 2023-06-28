涉劏房內謀殺同鄉 巴漢受審

【本報訊】巴基斯坦籍年輕散工被指於近3年前，在深水埗一劏房內殺害其同鄉，翌日到警署報案，惟因言語不通遂離開找同鄉代為報案，並稱因使用洗衣機問題與死者爭執，最終用刀殺死對方。執法人員其後到案發單位的房間內發現死者的屍體，並以謀殺罪拘捕該巴漢。涉案巴漢昨於高院否認控罪，案件隨即開審。

控罪指，現年23歲報稱散工的巴基斯坦籍被告MUNIR Muhammad，於2020年8月30日，在深水埗醫局街126B號新南風大廈內，謀殺同為巴基斯坦籍的死者AZAM Ahsan。據控方開案陳詞指，涉案單位被間成3間房，分別租予被告、死者及另一名年老巴漢，3房租客須共用洗手間及廚房。案發翌日下午被告到該單位業主的雜貨店稱，剛到警署報案但因言語不通遂離開，並希望業主代他報案並稱自己殺了人。

疑使用洗衣機爆爭執 業主代被告報案，並替他向執法人員覆述指，被告因使用洗衣機與死者爭執，其後被告用刀襲擊死者，殺死他後把其拖回死者房間並鎖門，把染血衣物及刀丟棄在垃圾站。人員到現場並在死者房間內發現其屍體，經法醫檢驗發現他全身有多處刀傷。控方指被告是有意圖殺害死者或意圖使他身體受嚴重傷害。案件編號：HCCC 117/2022