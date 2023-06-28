可卡因扮大菜粉 機場檢值1530萬貨

【本報訊】海關機場科人員根據風險管理原則，於本周日（25日）下午，揀選一名由馬來西亞吉隆坡來港42歲外籍女子進行清關，期間透過X光儀器，發現她所攜的兩個寄艙紙箱影像可疑，隨即作進一步檢查，結果檢獲約14公斤總值1,530萬懷疑可卡因，遂拘捕該名報稱任職酒店經理女子。

航空客偷運 3年來最大宗 海關毒品調查科高級調查主任林子權指，該批懷疑毒品被藏於38個偽裝成大菜粉的包裝內，該科其後接手跟進，發現該名女子留港期間，居住於旺角一間酒店，至於毒品來源及本地的毒品接頭人身份仍待調查，稍後不排除有更多人被捕。被捕人士其後已被落案起訴一項「販運危險藥物」罪，案件已於昨日在西九龍裁判法院提堂。

林補充，案中有兩個可疑之處。首先，關員在檢查時，發現紙箱有大量不同種類零食，而大菜粉包裝明顯有重新封口痕迹，只要細心觀察即可發現；其次，該名旅客是乘坐廉價航班抵港，一般而言，如果該些旅客需要攜帶額外的寄艙行李，需要支付附加費用，儘管不排除有旅客會特意於當地購買特產，但若然付費攜帶為數不少的大菜粉及零食，顯然情況可疑。而本案亦成為近3年來，最大宗利用航空旅客偷運可卡因的案件。