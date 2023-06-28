26萬現金放座駕遇竊 揭車尾有追蹤器

【本報訊】前晚9時許，一名姓區（30歲）男子，把七人車停泊於元朗公園南路23號柏麗豪園對開避車處後，隨即前往附近元朗公園球場踢波。至深夜約11時，區折返取車時，赫見七人車車頭擋風玻璃爆裂，前座乘客位車窗被砸毀。他心知不妙，即時查看放在車內的財物，證實載有約26萬元現金、擺放在後座及以衣物遮蓋的斜孭袋不翼而飛，與他同行友人的一個載有衣物的袋同告失去，區隨即報案求助。

執法人員接報到場，並在附近一帶搜索，其後尋回被盜走的袋，惟內裏的衣物沒有失去。另外，人員經檢查七人車後，在車尾下方發現一個全球定位系統（GPS）追蹤器，因此懷疑區的行蹤早已被人洞悉，並且跟蹤伺機犯案。人員經初步調查後，把案件列作「車內盜竊」，暫未有人被捕。

消息稱，區在旺角一間名錶店任職銷售員，習慣把店舖銷售收入跟身，因此身上經常有大量現金。區亦指出透過社交媒體認識「波友」，當晚一名有盜竊前科「波友」爽約，故不排除是熟人所為。人員經翻查閉路電視錄影片段，發現當時有兩名形迹可疑男子在附近徘徊，懷疑他們與案件有關，該二人年約20至30歲，身高約1.7米，瘦身材，穿黑衫黑褲及黑鞋。

兜搭短敍 女子搶老翁手錶戒指 另外，昨早10時許，一名姓劉（79歲）老翁途經長沙灣青山道近發祥街交界，被一名年約40歲陌生女子兜搭。其後劉翁被帶往附近青山道2號一唐樓空置單位短敍，惟女子突然推跌劉翁，並搶走其約值3萬元的手錶及約值500元的戒指後奪門逃去。劉翁自行報案求助，人員趕至在附近兜截無果，案件列作行劫。劉翁手部受傷，需由救護車送院治理。