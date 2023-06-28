下白泥搗人蛇集團 拘12男女包括3主腦

一站式快艇接載 村屋藏身 安排工作 執法部門根據線報，於前日起一連兩日展開反非法入境行動，期間在天水圍下白泥檢獲一艘快艇，及於附近截獲5名越南人蛇及駕艇內地漢，同時發現一輛接應人蛇的七人車，檢獲疑為偷運人蛇的現金收益，同時拘捕司機、涉嫌提供人蛇「歇腳」的村屋屋主，及一名疑向人蛇提供住宿及工作的廢車場負責人。至昨日再於全港各區拘捕3名集團男主腦，相信已搗破一個由黑幫操控、已運作半年的「一條龍」式偷運人蛇集團。

執法部門表示，留意到近日經水路偷渡來港的非法入境人數有上升趨勢，今年4月及5月共有140名非法入境者經水路及陸路被捕。為遏止崛起的偷渡趨勢，遂針對西部沿岸的偷渡黑點展開打擊偷運人蛇行動。同時，人員發現一個活躍於新界北區、由黑幫操控的偷運人蛇集團，會提供偷渡及安排工作的「一站式」服務，人蛇會於屯門、天水圍及元朗一帶登岸。

內地漢駕船 5人越南籍 前日凌晨，人員於屯門龍鼓灘及后海灣海域埋伏，至清晨6時許，發現一艘載有6人的快艇，以時速逾30海里駛向后海灣，最後駛入下白泥一條河涌。人員隨即前往下白泥搜查，並於淺灘發現該艘人去艇空的快艇。經進一步搜索後，人員在附近一間村屋發現6名非法入境者，包括一名內地男子和兩男3女越南人。

另外，人員在附近發現一輛相信是接應人蛇的七人車及司機，在車內檢獲約3.4萬元人民幣及約1.8萬港元現金，以及一張越南的電話儲值卡。人員相信檢獲的現金為偷運人蛇的收益，該名56歲的七人車本地男司機當場被捕。人員經跟進調查後，揭發提供給人蛇短暫停留的村屋屋主，疑為偷運人蛇集團的成員，並且提供碼頭上岸，因此拘捕該名61歲本地男屋主。此外，人員發現集團擬安排人蛇到上白泥一個廢車場，並提供住宿及安排工作，相信上址一名41歲女負責人是集團成員之一，隨即把她拘捕。

至昨日，人員在全港各區拘捕偷運人蛇集團的3名本地男主腦（17至27歲），他們均有黑幫背景。案中共12人被捕，當中6名本地人士涉嫌「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」，而5名越南籍男女及負責駕駛快艇的內地男子，則涉嫌「非法入境」。人員指出，人蛇由內地及越南偷渡抵港需付一萬至二萬元費用，相信集團自疫情後開始營運，至今約有半年。