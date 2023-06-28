持刀行商場 清潔工藏武候懲

【本報訊】一名男子疑因不忿初戀女友跟其他男性「傾得好埋」，竟在油塘大本型買一把約20厘米長的刀，再拿着刀行商場。他被控管有攻擊性武器罪，案件昨在觀塘裁判法院再訊。被告認罪。裁判官鄭紀航直言，社會最近發生許多同類案件，「任何人都有機會跳掣」，下令被告繼續還押至7月11日判刑，期間為被告索取感化報告。

不忿女友與男同事傾得好埋 27歲被告鄭錦誠，報稱是清潔工。他被控於2023年6月10日，在油塘高超道38號油塘邨大本型，管有一把刀。案件上次押後是為索取兩份精神科醫生報告，以了解被告是否適合答辯。

至昨庭上透露，報告指被告適合答辯，毋須住院。被告隨即選擇認罪。

同意案情指，被告的女友在油塘大本型工作。案發當日下午5時許，被告在大本型見到女友跟她的男同事「傾得好埋」，他感到「好嬲」，於是前往商場買了一把20厘米長的刀，再往附近便利店買酒。他之後坐到油麗邨仁麗樓對開地上，刀放在身邊。被告叫油麗邨保安報案，說覺得無法控制自己。被告之後被捕，警誡下說自己因覺得憤怒才拿刀，無意傷害人。

辯方求情時指，女友是被告初戀，他事發時不知道如何處理，希望法庭讓被告保釋候懲，但裁判官認為較適合做法是繼續還押，再看感化官有否建議。案件編號：KTCC 1092/2023