貓咪公路遭輾斃 網民發文緝兇

【本報訊】有網民昨日在社交平台發布一段車Cam影片，指早上於青山公路，目擊一隻流浪貓被輾斃一幕。由於貓貓起初已在公路不斷輾轉反側掙扎，相信牠早已被其他車輛撞倒，惟肇事車輛最後不顧而去。事主不忿遂於網上發文，盼網友一起追緝兇手。

事發於昨日清晨7時許，片主表示當時駕車至青山公路屏山段，發現「有隻貓仔俾（畀）人撞到瞓咗喺地下」，當時車上的一名女友人大喊停車並救助受傷小貓，惟他們落車後，發現貓咪被後來駛至的田螺車輾過，「（貓咪）掙扎緊最後比（畀）㗎（架）田螺車帶走左（咗）」。該網民又推測，貓咪之前應被汽車撞倒後，再被其他車輛輾過而加重傷勢，並「希望大家可以幫手搵個兇手出嚟」。

片主停車 田螺車被迫轉彎輾過 片主最後表示，事後已安置貓咪在路邊，並聯絡有關動物團體處理，又提醒其他網友，「第一個撞到隻貓嗰個已經應該要停車」。不過，有網友看畢相關影片後，認為片主停車後導致田螺車需要轉彎，才導致貓貓再被輾過而喪命，「你唔咁樣停，田螺車又唔使咁樣行，隻貓就唔使咁樣死啦」、「你有無諗過，你咁停車，隻貓先畀田螺再撞多次」。