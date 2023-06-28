澳門消息：不滿6年前被指家暴強姦 中年漢鐵錘襲前妻圖攞命

【本報綜合報道】澳門沙嘉都喇賈罷麗街前日發生持械傷人案，當地執法部門昨日表示，事發於前晚10時25分，涉案姓鄺男子（50歲）持鐵錘，在上址襲擊一名姓黃女子（50歲），女事主遇襲後頭骨破裂，部分碎骨進入腦部，經開顱手術後，目前情況穩定，但未恢復意識，仍在山頂醫院深切治療部（ICU）留醫。

行兇後被制服 事主爆頭深切治療 當地執法部門指，案中兩人於2020年4月已離婚，疑犯報稱任職私人司機，供稱因2017年被事主控告家暴及強姦，懷恨在心而動殺機，於是將作案工具鐵錘放入電單車，另有一把利刀備用。他已被控加重殺人未遂、禁用武器及恐嚇罪，案件昨日下午移送澳門檢察院偵辦。

案情指，疑犯事發當晚駕駛電單車至沙嘉都喇賈罷麗街一大廈附近，發現前妻蹤影，隨即持鐵錘襲擊其頭部，企圖殺害對方。一名任職莊荷、姓黎女目擊者聲稱與被害人是同事關係，當時看到事主倒地受傷流血，期間嘗試阻止，但遭鄺男威脅「信唔信我打埋你」。

附近4名休班執法人員聞訊到場，見疑犯將鐵錘棄置到路邊渠道，隨即制服鄺男，並由另一人員鎖上手銬。執法部門另發現鄺男電單車上還放有一把利刀，相信亦是準備用作襲擊被害人，但當晚沒有使用。